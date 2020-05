Diretoria Da Coopmoto Faz Balanço De 100 Dias De Gestão

A Cooperativa Mista dos Moto Taxistas de Parintins (Coopmoto), é hoje, uma das mais organizadas e valorizadas no município. A atual gestão que tem como presidente Babá Tupinambá, faz um balanço dos 100 dias à frente da classe, aponta melhorias e a valorização de seus associados, principalmente, no período de pandemia do coronavírus (Covid-19) que vem assolando a cidade.

A cerimônia de posse da nova diretoria no dia 25 de janeiro, foi marcada com a inauguração de um novo escritório, localizado no centro da Ilha, ao lado da Praça Cristo Redentor. Além do trabalho diário pelas ruas do município, o final de semana da categoria tem seu momento de esporte e lazer com 1ª Copa Moto Taxista de Futsal, interrompida pela pandemia, vinha sendo realizada no ginásio Elias Assayag.

Babá Tupinambá explica que os avanços e a valorização da Cooperativa vêm dando certo graças às parcerias, onde, “dispomos hoje aos nossos associados, atendimento a dentista, oftalmologista e malharia para elaboração de fardamentos, por exemplo”. Ele cita também o importante apoio da Primeira Igreja Batista de Parintins, através do pastor Elmer Lessa, com o repasse de 400 máscaras de proteção que junto às mais 400 máscaras adquiridas com recursos da Cooperativa, foram entregues aos moto taxistas.

Pensando no instrumento de trabalho e no bem-estar dos trabalhadores, o presidente da Coopmoto, destaca ainda, parcerias com lojas de Autopeças para manutenção de suas motos e de uma mini farmácia, para proporcionar assistência aos doentes e a possíveis acidentes de trabalhos que o associado venha a sofrer.

A Cooperativa também vem passando por modernização, pois além do colete, o parintinense pode identificar um associado por sua carteirinha em PVC. O sistema de pagamento de mensalidade dos associados também mudou, e agora, podem ser feitas por maquineta de cartão de crédito e débito. Tupinambá comunica que futuramente o cidadão também vai poder realizar pagamento de suas corridas pela maquineta.

“A nossa diretoria apresenta a classe dos moto taxistas e a comunidade parintinense, o relatório dos cem primeiros dias de nossa gestão. Agradeço as importantes parcerias que até aqui têm nos ajudado na conquista de benfeitorias para a classe. Sabemos que estamos no caminho certo e vamos continuar trabalhando, para valorizar cada vez mais, esses trabalhadores que todos os dias acordam cedo e até madrugam para garantir o sustento de suas famílias”, avaliou Tupinambá.

Apesar das lutas do dia a dia em busca de novos benefícios para a classe, Babá Tupinambá, vem tendo dor de cabeça com as denúncias da população, sobre possíveis “trabalhadores piratas”, cobrança de preço acima da taxa e associados prestando serviço sob efeito de bebida alcoólica. A irregularidade vem sendo averiguada e combatida pela Cooperativa com apoio da população parintinense desde o mês de abril.

Para fazer a denúncia, o cidadão precisa ficar atento e notar o número do colete que fica na costa do moto taxista. Em seguida, se dirigir ao escritório da Coopmoto, localizado nas proximidades da praça Eduardo Ribeiro (Praça Digital), ou enviar a identificação para o whatsApp (99160-1181).

Kedson Silva/JI

Fotos: Reprodução Internet