Disputa da categoria de base da Liga Parintinense de Futsal retorna neste domingo (13/10)

No ginásio de esportes Elias Assayag, retorna nesse domingo, 13 de outubro, mais uma rodada da Liga Parintinense de Futsal, dessa vez, com os confrontos da categoria de base. A rodada inicia às 7h com os jogos do sub-11

Programação:

Categoria Sub-11

7h- Show de Bola Branco x Luz do Saber

7h30: Real Madruga x Craque do Futuro

Categoria Sub-13

7h45: Craque do Futuro x Show de Bola

8h20: Os Incríveis x Real Madruga Cartilha

Categoria Sub-15

8h50: Tá na Veia x Os Incríveis

9h30: Real Madrid x Craques da Pracinha

10h: Real Madruga x Show de Bola

Categoria Sub-17

10h30: Amigos da Akira x Olho Aberto

11h: Juventus City x Real Madrid

11h40: Taveira Kids x Só Amigos-Nhamundá

Categoria Sub-19 (masc.)

12h10: Só Amigos x Real Madrid

12h50: Atl. Nhamundá x Juventus City

13h20: Faro Futsal x EFA/Grupo Rapaziada

Categoria Sub-19 (Fem.)

14h: Esparta x Juventus City

14h30: Taveira Kids A x Desportivo Tracajá

15h: Real Madrid x Taveira Kids B

Com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins, a Liga de Futsal é coordenada pelo ex-atleta profissional Beto Pupunha e é a única em todo Estado do Amazonas que oferece disputas em todas as categorias, que vai do Baby Fut ( 5 a 6 anos) ao Super Master (40…).

Com venda no próprio ginásio Elias Assayag ao preço de R$ 2,00 você pode prestigiar as partidas e incentivar o esporte de base no município.

Kedson Silva – Semjuv