Disputa pela coroa da Copa Alvorada 2020 começa nesta terça-feira (10)

A disputa pela coroa da 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal (CAF-2020) inicia nesta terça-feira, 10, no Ginásio de Esportes Elias Assayag, com a realização da primeira classificatória entre as candidatas inscritas. Na primeira fase são dezesseis mulheres distribuídas em dois grupos, com oito concorrentes em cada. O traje inicial da competição será esportivo, e cada rainha deve usar as cores de seu clube na apresentação.

Desfilam as representantes do Grupo 01: Larissa Lima (Clube Atlético Juruti), Henoly (Santa Clara), Larissa Batista (Perebas Futsal), Letícia (Esporte Juve Grupo Barreirinha), Ana Beatriz (Seleção de Terra Santa), Paula Sabrina (Ramalho), Edivete Belo (The Red Delvis), e Ingrid Souza (Esporte Ariramba). Das oito candidatas, quatro se classificam para a fase semifinal do grupo, que ocorre no dia 26 de março.

A segunda classificatória acontece na próxima quinta-feira, 12, com a disputa entre as representantes do Grupo 02: Eduarda Feijó (Arsenal Nhamundá), Kleisy Ribeiro (Casa Sony), Thaís (Liverpool), Bruna de Souza (Emec Futsal), Ellen Cristina (Real Parintins), Gabriele Nunes (Peladeiros), e Denyse Li Moreira (Navio Parintins). As quatro rainhas mais bem colocadas disputam a fase semifinal do grupo, marcada para o dia 31 de março.

Para ajudar a vencer o nervosismo, na primeira classificatória, cada candidata escolherá sua música para o desfile, dessa forma elas se sentirão mais à vontade e seguras para mostrar toda a desenvoltura necessária aos jurados.

De acordo com coordenadora do desfile, Alessandra Reis, a preparação das rainhas se mistura com a forte ansiedade pela participação na disputa. “Elas seguem uma intensa rotina de ensaios, com preocupações que envolvem academia, maquiagem, dieta, confecção de roupas, e todas com aquele friozinho na barriga tradicional, ansiosas para desfilar e representar seus respectivos clubes”, disse.

A final do concurso está marcada para o dia 21 de abril, com quatro candidatas, isto é, duas concorrentes do Grupo 01 e duas do Grupo 02. A coroação oficial da Rainha da Copa Alvorada 2020 está marcada para o dia 24 de abril, data da final esportiva da competição, no Ginásio de Esportes Elias Assayag.

Jogos de terça-feira, 10 de março, com início às 18h e 30min:

As Santistas X Real Parintins (feminino)

Esporte Clube Ramalho X Seleção de Terra Santa (masculino)

Santa Clara X Clube Atlético Juruti (masculino)

Perebas Futsal X Esporte Juve Terra Preta (masculino)

As quatro partidas e a primeira classificatória do concurso serão transmitidas ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100,1 e pelo Facebook, na página Sistema Alvorada de Comunicação.

