DNIT encaminhará equipe para fazer avaliação minuciosa no porto de Parintins

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) enviará, na próxima semana, uma equipe de engenheiros e técnicos para fazer uma avaliação mais profunda dos danos causados pelo desmoronamento do muro de contenção do porto de Parintins. A informação foi confirmada pelo prefeito Bi Garcia, que teve uma reunião com a superintendente regional do DNIT no Amazonas, Arlene Campos, na última segunda-feira, 31 de agosto.

Devido ao desmoronamento do muro de arrimo, ocorrido no dia 27 de agosto, o porto de Parintins foi interditado, paralisando o embarque e desembarque de passageiros e cargas no terminal flutuante.

Na reunião com a superintendência do DNIT no Amazonas, Bi Garcia expôs todos os prejuízos ocasionados pela paralização das atividades no porto. “O porto é uma das principais portas de entrada e saída de nosso município, e sabemos de todos os problemas que essa interdição está causando. Desde o dia do desmoronamento estamos trabalhando para que as atividades sejam retomadas no cais e sabemos que o DNIT também está empenhado e sensível com nosso município”, evidencia Bi Garcia.

No encontro entre a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o prefeito de Parintins foi definido que serão estudados os danos ocasionados pelo desmoronamento no solo, além da possibilidade de retorno das atividades de embarque e desembarque na parte flutuante do porto.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro