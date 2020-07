Doadores de sangue em Parintins farão teste de Covid-19

O Banco de Sangue Amílcar Monte Rey intensifica seus protocolos de segurança para dar tranquilidade aos voluntários doadores de sangue do município e a partir desta semana tem agendado testes de convid19 para doadores que buscam a unidade. A instituição é localizada na rua Pedro Gonçalves, próximo ao INSS.

A diretora do banco de sangue, Eliana Castro, informa que esse é mais um procedimento da Prefeitura e Secretaria de Saúde para proporcionar segurança necessária para todos os envolvidos no processo de doação de sangue. “O doador vem até nós para fazer o agendamento. Nós marcamos também o teste para COVID-19 e ele retornará ao banco de sangue já com resultado para a doação”, ressaltou.

Segundo a diretora, uma série de procedimentos de segurança, como a restrição a doação de sangue a profissionais de saúde que atuam diretamente no enfrentamento à COVID-19, estão sendo adotados. Medição de temperatura corporal e uso de álcool em gel na entrada da unidade; triagem prévia com perguntas relacionadas a contaminação, sintomas ou contato com o novo coronavirus; e o agendamento prévio das doações e dos testes para COVID-19 para até 5 doadores em dois dias determinados na semana são outros procedimentos adotados.

#PrefeituradeParintins

#Cuidarbemdaspessoas

SEMSA