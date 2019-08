Dodó e David almoçam com Karu Carvalho

Tweet no Twitter

Em articulação por sua campanha à presidência do Caprichoso, o artista Karu Carvalho almoçou ontem, em Manaus, com o ex-presidente do bumbá, o empresário Dodó Carvalho, e o levantador de toadas David Assayag.

Também apareceram por lá os sócios coronel Roberto, Mário Condensa, Wagner Almeida e o empresário Júnior Dabela, que neste momento coordena as articulações da campanha Karu, presidente.

Na conversa, Dodó se mostrou muito preocupado com os rumos tomados pelo Caprichoso nos últimos anos, com o aumento das dívidas da associação e se mostrou propositivo para salvar o bumbá.

Já David Assayag declarou apoio à campanha de Karu e prometeu se empenhar no projeto.

Também esteve por lá o compositor e produtor musical Carlos Kaíta, entusiasta da campanha de Karu desde os primeiros momentos.

Assessoria do candidato Karu Carvalho