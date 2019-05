Dois jogos abrem segunda rodada da Copa Parintins de Futebol Junior

Tweet no Twitter

A goleada da equipe Rapaziada por 7 a 3 em cima do Esporte Caprichoso e a vitória do Real Madrid sobre o Taveira Kid’s pelo placar de 3 a 1, foram os dois jogos que abriraram a segunda rodada da Copa Parintins de Futebol Junior nesta quinta-feira, 09 de maio, no estádio Tupy Cantanhede.

O atleta Alexander Soares autor de dois dos três gols da vitória do Real Madrid falou da estreia e do bom desempenho da equipe dentro de campo. “Fizemos uma grande partida e graças a Deus fiz dois gols e ajudei minha equipe a vencer. Agora é treinar em busca de mais uma vitória e do nosso objetivo que é ser campeão”, disse o jogador.

A rodada prossegue nesse sábado, 11, com os jogos entre:

16h30: Real Madruga x Casa Lima

18h: Paraná x São Paulo

A Copa Parintins de Futebol Júnior é um evento esportivo promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv para jovens de 17 a 19 anos.

Kedson Silva-Semjuv