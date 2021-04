Dois Meses Sem Enéas Gonçalves

Enéas Gonçalves em um registro ao lado dos filhos Vanessa e Glauber Gonçalves

O rádio sempre será eterno e comunicadores que marcaram época também. Nomes de programas, estilos, bordões e músicas jamais serão esquecidos.

Em Parintins locutores que fizeram história no rádio inspiraram gerações e que, hoje, continuam sendo referência. Nomes como Messias Augusto, Mário Silva e tantos outros são exemplos.

O radialista que recentemente nos deixou foi Enéas Gonçalves. Criativo, inteligente e dono de um estilo único de fazer rádio, Enéas Gonçalves, comandou por vários anos a audiência na cidade.

Os programas Cartão Amarelo e Cores da Amazônia, apresentados em horários distintos na Rádio Clube FM 100.7, foram os mais famosos. Enéas Gonçalves conquistou o público; pessoas de todas as idades o ouviam no rádio.

Enéas Gonçalves transmitia alegria, provocava gargalhadas no ouvinte com as brincadeiras, dava conselhos, passava informação com autenticidade. Enéas se reinventou no rádio.

Nesse período de pandemia do novo coronavírus a frase que ficou eternizada foi a do ‘te quieta diacho, fica na tua casa’. Enéas Gonçalves fez muita gente rir falando isso no rádio.

Seu estilo único de fazer programa radiofônico está na história de Parintins e muita gente ainda fica triste e chora ao falar do Enéas. Hoje, completam dois meses de sua ela partida.

Em alguns momentos programa são reprisados na rádio clube para o ouvinte matar a saudade. Enéas Gonçalves Prefeito, Deputado do Amazonas, funcionário da Caixa Econômica Federal e respeitado radialista.

Hoje tem missa na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, às 18h, pela passagem de dois meses.

Fonte: Blog Ilha Tupinambarana