Dr. Rubens Belfort, cidadão de Parintins

Nascido em São Paulo, doutor em Oftalmologia e Ciências da Imunologia, além de presidente da Academia Nacional de Medicina e do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (IPEPO) o oftalmologista Dr. Rubens Belfort Júnior é o mais novo parintinense. Por propositura do vereador Maildson Fonseca, Dr. Rubens foi condecorado na última terça-feira (10) com o título de cidadania parintinense na Câmara Municipal de Parintins.

Prestigiaram a entrega do título o prefeito de Parintins, Bi Garcia; o oftalmologista e vice-reitor da UFAM, Dr. Jacob Cohen; o presidente da Faculdade Brasileira de Farmácia, Dr. Acácio Lima; o presidente da Associação Paulista de Medicina, Dr. José Luis Gomes; e o professor da universidade Mchill (Canadá), Dr. Miguel Burnier.

Homenageado com o título de cidadania parintinense, Dr. Rubens Belfort Júnior tem participado de jornadas de cirurgias oftalmológicas em Parintins desde 2008. Em mais de 10 anos, as ações, que têm participação direta do oftalmologista, devolveram a visão a milhares de parintinenses. Catarara, glaucoma e pterígio foram as principais doenças curadas nas jornadas.

Agora parintinense, Dr. Rubens Belfort Júnior exalta a sensação de muita felicidade em ter sido homenageado e agradece a acolhida da população local. O oftalmologista também levantou a possibilidade da permanência desses trabalhos desenvolvidos no município. “Faço um apelo a todos os presentes. É preciso dar continuidade a esse projeto de parceria com a prefeitura. É muito importante que o gestor tenha esse compromisso como o que eu percebo no atual. Parintins se mostrou um lugar onde as parcerias podem funcionar em benefício da saúde visual da população. Nós pretendemos, e eu represento esse grande grupo de oftalmologistas e cientistas da visão, continuar trabalhando ativamente aqui e manter Parintins como polo estratégico para desenvolvermos ações adequadas para a Amazônia em relação à visão. Todas essas jornadas oftalmológicas serão continuadas e vamos fortalecer esse trabalho no nosso município, proporcionando mais qualidade de vida ao povo através da saúde ocular”, salienta.

Presente na solenidade, o prefeito Bi Garcia enaltece que Dr. Rubens Belfort é um cidadão do Brasil e do mundo que foi reconhecido por todo o seu valoroso trabalho feito em Parintins. Segundo Bi Garcia, os mais de dez anos de serviços prestados ao povo parintinense foi feito de forma voluntária. “São mais de dez anos atuando aqui, desde 2008, junto com o Dr Jacob Cohen e sempre com excelentes profissionais da oftalmologia. Portanto, o vereador Maildson e o povo de Parintins reconhecem esse que é um dos melhores médicos oftalmologistas do Brasil e do mundo, e que participa dessa jornada que se encerra na terça-feira. O título de cidadão parintinense faz com que ele passe a ter mais compromisso e atue mais ainda anualmente, participando de eventos como esse que é a jornada de cirurgia oftalmológica no município de Parintins.

Reconhecido nacionalmente e internacionalmente, Rubens Belfort tem em seu currículo vários prêmios. Dentre eles, destaca-se o Prêmio Chico Mendes, o prêmio de Uma das 100 pessoas mais influentes da Saúde no Brasil, Prêmio Scopus, Elsevier e Capes (Ministério da Educação), Medalha Pan Americana de Serviços Distintos, Prêmio Honorário da Società Oftalmologica Italiana, prêmio de Uma das 100 pessoas mais influentes no Brasil, Medalha de Ouro Schlaegel / O’Connor e Prêmio Jabuti.

Foto: Arleison Cruz