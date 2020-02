Duelos interestaduais marcam segunda noite de Copa Alvorada. Veja os resultados:

Válidos pela primeira rodada da 23ª Copa Alvorada de Futsal (CAF-2020), quatro jogos movimentaram a noite desta quinta-feira, 20, no Ginásio de Esportes Elias Assayag, em Parintins. O público, amante do bom futsal, compareceu em massa outra vez e lotou as arquibancadas para empurrar os craques do salonismo brasileiro. Nos confrontos, as mulheres balançaram as redes mais do que os homens, e todas as partidas foram marcadas por muita emoção, do início ao fim.

No primeiro embate da noite, pelo naipe feminino, Santistas, atual tetracampeão da copa não tomou conhecimento do clube estreante, Minas Santo Antônio Tracajá, e aplicou uma goleada por 9 a 2. Destaque da partida, Raquel Souza, disse que começar vencendo é sempre muito importante. “Demos o primeiro passo, e estamos bem satisfeitas. O fato de não conhecer as adversárias só engrandece ainda mais nossa vitória”, destacou.

Do outro lado, a jogadora Naira de Souza lamentou a derrota, mas se mostrou orgulhosa pela presença do time na competição. “Viemos para fazer história, para representar a zona rural do município. Apesar do placar desfavorável, saímos felizes por fazermos parte da Copa Alvorada”, disse.

Logo em seguida, no primeiro duelo masculino, válido pelo grupo D, a atual vice-campeã, que busca a terceira final consecutiva, Seleção de Terra Santa (PA), venceu o Canto da Amizade, de Nhamundá (AM), pelo placar apertado de 2 a 1. A partida foi marcada por um longo atraso, em virtude de problemas no barco que conduzia o time paraense até Parintins. Os jogadores tiveram que mudar de embarcação para chegar a tempo para o jogo. Cleydir, de defende Terra Santa afirma que a partida foi definida na garra de cada jogador. “Vencemos os contratempos dentro de quadra, o que nos deixa bastante orgulhosos”, disse.

Pelo lado nhamundaense ficou a frustração do atleta Pedro. “Sabíamos que iria ser difícil, mas nós tivemos erros crucias, depois foi tarde para correr atrás. Agora nos resta buscar a vitória nas próximas duas partidas”, comentou.

Na sequência, pelo grupo A, um duelo muito equilibrado ditou o clima no ginásio, Casa Sony, de Parintins (AM) e Atlético Juruti, de Juruti (PA) brigaram lance a lance pela vitória. No final prevaleceu a juventude parintinense, e os donos da casa venceram a partida por 2 a 1. Charlinho fez os dois gols da Casa Sony e falou sobre a aposta do time que investe nos talentos da terra. “Vencer é sempre bom, e vencer jogando com os amigos é melhor ainda. Nós conhecemos a realidade do torneio e sabemos que não é fácil disputar apenas com os jogadores de Parintins, mas nossa equipe aposta nisso e hoje mostramos o quanto vamos lutar pela classificação”, declarou.

Rosaldo, do elenco paraense, destacou a determinação do elenco, no entanto afirmou que o time precisa trabalhar forte na parada do carnaval para não deixar a vaga escapar. “Vamos ter alguns dias para se preparar e esperamos voltar mais atentos aos detalhes do jogo para vencer”, analisou.

O último embate da noite foi protagonizado por atletas barreirinhenses, no confronto entre The Red Delvis e Esporte Juventude Grupo Barreirinha. A partida terminou empata em 2 a 2, e os agora os dois clubes estão empatados com 1 ponto no grupo B da competição. Ícaro, do The Red, autor do gol salvador nos últimos segundos, se emocionou ao lembrar das dificuldades do time. “A gente batalhou muito para competir aqui, infelizmente não foi o resultado que gostaríamos, mas valeu a luta e o empenho de todos”, afirmou.

Adleas, goleiro do Juventude saiu insatisfeito ao final da partida, pois o time “deu mole” no apagar das luzes. “Não podemos relaxar desse jeito, do outro lado tem um time que quer vencer também. Vamos trabalhar forte, precisamos manter a concentração durante todo o jogo”, lamentou.

A Copa Alvorada de Futsal faz uma parada para o período de carnaval, e retorna na próxima quinta-feira, dia 27 de fevereiro. A competição é realizada pela Fundação Evangelli Nuntiandi e pelo Sistema Alvorada de Comunicação, em parceria com a Federação Amazonense de Futsal (FAFS). Todas as partidas são transmitidas ao vivo por meio da Rádio Alvorada FM 100,1 e pelo Facebook na página “Sistema Alvorada de Comunicação”.

Rádio Alvorada

Foto: Renan Mota