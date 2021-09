Durante jornada oftalmológica, homem volta a enxergar após cinco anos em Parintins

A história de José Marecildo Reis de Souza, de 41 de idade, é mais uma que prova a importância do investimento que a Prefeitura de Parintins realiza nas jornada de cirurgias. Marecildo, que participou da recente jornada de cirurgia oftalmológica, voltou a enxergar após cinco anos sofrendo com a catarata. Morador da agrovila do Mocambo do Arari, residiu em Manaus durante alguns anos, onde não conseguiu realizar o grande sonho de voltar a enxergar.

No encerramento oficial da jornada de cirurgia nesta quinta-feira, ele falou emocionado sobre a retomada de vida e que nos últimos anos sua rotina resumia a ficar em casa e ouvir rádio. “Já se passavam quase cinco anos sem enxergar. Estou me sentindo maravilhado, como se estivesse sonhando. Muitas vezes achava que não teria mais a possibilidade de ver novamente o clarão, a luz, a possibilidade de ter uma vida normal, como hoje estou me sentindo. Estou muito melhor”, testemunhou.

José lembra que por conta da catarata e posterior cegueira deixou de cursar engenharia em Manaus e também deixou de viver. Disse que ao levantar do leito logo após a cirurgia já conseguiu perceber que a visão tinha voltado. “A partir do momento em que eu levantei do leito da cirurgia, ao lado estava uma jovem que me auxiliou, e eu li a palavra centro cirúrgico. Aquilo para mim significou liberdade”, contou emocionado.

Jose Marecildo fez questão de agradecer a Deus, ao prefeito Bi Garcia, aos oftalmologistas Marcos Cohen, Sabrina e a todos que contribuíram de forma direta e indireta para este momento em sua vida.

O oftalmologista Marcos Cohen afirmou que episódios como esse dão incentivo à equipe a continuar em Parintins realizando as jornadas de cirurgias que só em 2021 já contemplaram 180 pacientes. “Como o caso do José já tivemos outras dezenas de casos de pacientes centenários, acima de 90 anos que estão tendo dignidade novamente”, salientou.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, é gratificante ver o resultado de um trabalho sério e de investimentos realizados pela gestão do prefeito Bi Garcia. “Ele e muitos outros agradecem ao trabalho da gestão municipal. Parintins é o único município que tem esse trabalho mensal dedicado à sua população. Um trabalho iniciado há 15 anos atrás que continua a retomar vidas”, concluiu.

SECOM

Fotos: Márcio Costa