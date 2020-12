E. E.”Dom Gino Malvestio” é contemplada com recursos financeiros destinados pelo PDDE

A Coordenadoria Regional de Parintins CREP, por meio da Coordenação de Educação Especial – CEE, sob assessoria do Prof. Paulo Pinto e comunidade escolar recebem com entusiasmo a notícia de que a Esc. Est. “Dom Gino Malvestio” receberá do PDDE – Interativo recursos financeiros destinados à sala de Recursos Multifuncionais da instituição.

O PDDE – (Programa Dinheiro Direto na Escola) – “Sala de Recursos Multifuncionais e Bilíngues de Surdos” tem como objetivo apoiar financeiramente as escolas públicas da rede estadual de Educação Básica para fins de promoção da acessibilidade das salas de recursos multifuncionais, específicas ou bilíngues de surdos destinadas ao processo de ensino-aprendizagem.

Para a contemplação do referido recurso, a escola apresentou, como forma de adesão, o plano de atendimento para aplicação do mesmo. É a segunda vez que a escola é contemplada com recursos financeiros para ressignificar o eixo da Inclusão escolar, sobretudo com serviços especializados na Sala de Recursos Multifuncionais que funciona desde 2017. Neste ano, a escola Dom Gino Malvestio foi a única selecionada no município de Parintins pelo programa.

Os recursos financeiros podem ser aplicados na aquisição de itens e materiais pedagógicos, como: cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis, produtos de tecnologia assistiva, bem como, equipamentos e materiais para o atendimento especializado de alunos público da educação especial que são atendidos pela instituição.

A Coordenadoria Regional de Educação agradece o empenho da CEE, nas pessoas dos Professores: Paulo Pinto e Mariê Pinto, à equipe administrativa e pedagógica da Escola Dom Gino Malvestio, nas pessoas da Gestora Maria de Jesus Machado (Suzi) e das Pedagogas: Maria do Perpeto Socorro e Deany Maia pelo empenho na busca de recursos para promoção de Educação de qualidade aos estudantes, público da educação especial, e ainda, aos profissionais de Sala de Recursos Multifuncionais- SRM , Intérpretes de Libras e Auxiliares da Vida Escolar – AVE e professores das salas comuns pelo árduo e bonito trabalho.

SEDUC-CREP – 2020

Edição: Raimana Bentes.

Publicado por Carlos Frazão/JI