“É uma causa minha, é uma causa do meu coração”, diz Mayra Dias ao se emocionar com exemplos de superação de pessoas com deficiência

No encerramento da semana de Luta da Pessoa com Deficiência a autônoma Lucinei Carvalho Martins, 33, relatou durante a programação organizada pela Secretaria de Assistência Social Trabalho e Habitação (Semasth) as batalhas enfrentadas para cuidar do filho autista Keandro Rodrigo Martins, 16, e de Railson da Silva Gomes Filho, 12, que tem artrogripose múltipla nos membros inferiores e superiores. Durante a solenidade realizada no ginásio poliesportivo Seo Jovem, em Parintins, ela também apresentou suas conquistas mostrando orgulhosamente os quadros pintados pelo filho mais novo.

“É muito gratificante para mim como mãe ter dois filhos abençoados, mas não é fácil. Eu luto com meus filhos dias e noites, inclusive estou sem dormir deste ontem com meu filho autista, mas estou aqui e digo aos pais e mães que estão aqui junto com seus filhos, não desistam de seus filhos, não desistam de correr, de lutar. Não é fácil, mas é gratificante por isso todos os dias temos de lutar por nossos filhos”, pediu a mãe.

O município de Parintins tem uma importante sensibilidade para a causa e se destaca no interior do estado do Amazonas com o trabalho e apoio as pessoas com deficiência (PCD). A primeira-dama Mayra Dias idealizou o Núcleo de Inclusão Socioassistencial e Atividades Adaptadas – Girassol. O núcleo funciona no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Santa Rita, no bairro Nossa Senhora de Nazaré. No local são feitos atendimentos para pessoas com deficiência física, neurológica e idosos com atividades psicomotoras, cognitivas e sensoriais.

Dentre os 61 municípios, a Ilha Tupinambarana é a única cidade do interior que conta com atendimento de um médico neuropediatra e atende crianças com deficiência. No Hospital Jofre Cohen e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) um núcleo cuida exclusivamente da saúde bucal de crianças PCD. “A Mayra tem me ajudado muito junto com a Zeila e a equipe da Semasth com o núcleo Girassol que é um espaço especial para essas crianças”, reconhece o prefeito de Parintins, Bi Garcia.

Mayra Dias se emocionou ao acompanhar as apresentações das crianças da Associação Pestalozzi de Parintins, de cadeirantes, das crianças autistas e de usuários dos programas da Secretaria de Assistência Social. “É uma emoção muito grande ver a apresentação deles porque a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos obstáculos e tudo que eles passam, então a gente sabe que não é uma vida fácil e vê-los superando tudo isso pra gente é muito gratificante poder fazer parte desse momento”, destacou.

“Tudo isso é nossa demonstração de amor e carinho e como eu sempre falei eu procuro dar visibilidade para todos. E sem dúvida essa causa é uma causa minha, do meu coração e só tenho a parabenizar as equipes e a todas as crianças e familiares”, frisou.

Caminha da vida

Mayra Dias participou ao lado do esposo o prefeito Bi Garcia do encerramento da caminhada da vida promovida pelo Centro de Atenção Psicossocial Adolfo Lourido, o CAPSII, no fim da tarde desta sexta-feira. A caminhada saiu da praça dos bois e seguiu até a praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A cor amarela foi a predominante durante a ação que tem como objetivo de orientar a população sobre a prevenção ao suicídio. “A gente tenta atuar em todas as áreas ajudando e é uma causa que precisa de toda a nossa atenção e cuidado”, destaca.

Secom Parintins

Fotos: Arleison Cruz