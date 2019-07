EAs: Handebol de ouro do Bosco é recebido com festa e desfile em carro aberto em Parintins

Com gritos de “É Campeão!” Assim foram recepcionados nesta segunda-feira, 29 de julho, no Cais do Porto de Parintins, os atletas de handebol masculino juvenil da Escola Estadual Senador João Bosco, medalhistas de ouro nos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs que encerrou no sábado, 27 de julho em Manaus. O reconhecimento se estendeu com um desfile em carro aberto na ambulância do Corpo de Bombeiros com presença dos demais medalhistas do atletismo e tênis de mesa.

Organizado pela equipe da Seduc e do gestor da escola vencedora no JEAs, Sávio Augusto Borges, a honraria aos campeões com a participação dos alunos, é em reconhecimento a todo esforço e conquista dos parintinenses na Capital. “Esse reconhecimento é importante para os nossos atletas e nos fortalece para encararmos o novo desafio que é a Etapa Regional Verde no mês de setembro na cidade de Tocantins que serve de classificatória para o Brasileiro Escolar (Jogos da Juventude”, exalta a importância do reconhecimento aos atletas, o treinador Márcio Santos conhecido Márcio Cabeludo.

O treinador agradeceu o apoio da professora Keila Nogueira (Seduc) e do prefeito Bi Garcia a delegação na disputa regional e parabeniza todos os professores, atletas e a equipe da Semjuv em mais uma brilhante participação no JEAs.

Nessa edição do JEAs, Parintins participou com 115 estudantes/atletas conquistando 14 medalhas, sendo oito de ouro, uma de prata e cinco de bronze.

Kedson Silva/JI