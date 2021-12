Economia de Parintins recebe R$ 245 mil do Crédito Mulher concedido pelo Incra 

Quarenta e nove beneficiárias, de sessenta e nove aptas, do Projeto de Assentamento Vila Amazônia, tiveram acesso ao valor de R$ 5 mil concedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) desde sexta-feira (24/12). O pagamento na Agência do Banco do Brasil, referente ao Crédito Fomento Mulher para a complementação da renda e aplicação em qualquer atividade na área federal, chegou ao total de R$ 245 mil.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, o superintendente do Incra no Amazonas, João Jornada, e o secretário municipal de produção rural, Tião Teixeira, entregaram os contratos assinados às 49 mulheres no dia 14 de dezembro. Os membros da Comissão de Crédito do Incra, Everaldo Costa e Eneida Gonçalves, atenderam as beneficiárias na Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) de 09 a 13 de dezembro.

A Prefeitura de Parintins tem vigente Acordo de Cooperação Técnica com a Superintendência Regional do Incra no Amazonas para o funcionamento do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária do Programa Titula Brasil e da Sala de Cidadania, com serviços disponibilizados na sede da Sempa, na Rua Paes de Andrade, onde era o prédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Assessoria de Comunicação da Sempa

Foto: Arleison Cruz