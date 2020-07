Educação da Zona Rural: Vereador Telo tem três Proposituras aprovadas

Reforma e construção de escolas para comunidades rurais de Parintins foram requeridas pelo presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), na semana passada durante a 21ª Sessão Remota. Garantir educação de qualidade em uma boa estrutura física é a intenção do parlamentar.

Para comunidade Paraíso do Zé Açu, defendeu reforma da escola Didel Garcia. Quanto construção de novas escolas, os pedidos foram para as comunidades São José do Paraná Espírito Santo de Cima, a qual sofre há anos com queda de barranco do Rio Amazonas, bem como para Santo Antônio do Panauaru. A esta última demandou ainda construção de um castelo de concreto para o reservatório de cinco mil litros.

O edil já havia feito as solicitações em anos anteriores. As proposituras foram postas em votação e aprovadas por unanimidade na sessão online desta segunda-feira (06/07).

Assessoria de Imprensa da CMP

Foto: Yuri Pinheiro

Publicado por Carlos Frazão/JI