‘Educação liberta’, diz Bolsonaro durante discurso em Manaus

Presidente disse ainda que é difícil não se emocionar com a presença de milhares de alunos de colégios da Polícia Militar (Foto: Antonio Lima)

Em seu primeiro pronunciamento como presidente da República no Amazonas, Jair Messias Bolsonaro (PSL) realizou um discurso com o mote “educação liberta” e enfatizou a importância de investimentos no ensino.

“O que liberta o homem e a mulher é o conhecimento, o estudo. Não existe maior satisfação para um pai ou para uma mãe ter a certeza que o seu filho e sua filha será melhor que ele. O estudo liberta. Faz progresso e traz felicidade”, declarou Bolsonaro, acrescentando que é difícil não se emocionar com a presença de milhares de alunos de colégios da Polícia Militar, durante a cerimônia de entrega de certificados e medalhas aos estudantes amazonenses que participaram da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras 2019 (OIMSF).

O mês de maio deste ano foi marcado por diversos protestos em estados brasileiros como reação aos cortes de gastos anunciados pelo governo em universidades e institutos federais.

“A educação liberta. Realizar investimentos na educação não são apenas recursos como alguns pregam. É um meio para que o professor possa exercer a sua autoridade em sala de sala e o alunos aprendam”, disse o presidente em Manaus. Ele encerrou seu discurso afirmando que o Amazonas possui tudo que é necessário para alavancar o Brasil e a economia do País partindo da região amazônica.

Larissa Cavalcante/Portal ACrítica