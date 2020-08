Educação: Vereador Telo avalia investimentos em Parintins e anuncia mais sistemas Salta-Z

“A educação é um grande Pilar de uma gestão”. Esta afirmação foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), em sessão ordinária nesta segunda-feira (17/08).

Em seu discurso na tribuna, o parlamentar parabenizou o trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), principalmente devido ações durante a pandemia, visto que Parintins é referência pelas aulas por meio do programa “Educação nas Ondas do Rádio”. Pontuou também a distribuição de apostilas e entrega dos kits de alimentação para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.

“É através da educação que se chega esses avanços para as comunidades Rurais”, declarou ao enaltecer o trabalho da Semed em resgatar escolas perdidas na administração passada. Assim, mencionou escolas entregues à zona rural em maratona de inaugurações realizada semana passada como na comunidade do Marajá. A localidade, além do educandário, recebeu arruamento, iluminação de LED, poço artesiano, castelo de água e campo de futebol. Citou também a escola da comunidade do Máximo, também perdida no governo passado.

Outra entrega de educandário pautada foi a do Jará, na região do Jacu, a Escola Municipal Sebastianilda Silva, que é uma homenagem a irmã do compositor Chico da Silva e mãe do compositor César Moraes, a qual lutou pela educação no local e foi a primeira professora da comunidade.

“É necessário que a educação seja, cada vez mais, difundida, olhada com todo respeito e ser feito investimentos”, disse ao anunciar a reconstrução de todos os prédios na área de várzea e construção nas que ainda não possuem. Destacou ainda as que serão construídas em alvenaria nas comunidades Brasília e São Sebastião do Boto.

Investimentos em demais áreas também foram listados, como Ginásio Poliesportivo, Com-plexo de Cultura e Lazer, Programa Água no Jirau, poços artesianos e instalação do sistema Salta-Z. Deste último, depois de enumerar os já entregues à população ribeirinha, anunciou a preparação para o recebimento de mais 16. Com isso, vão restar 08 para totalizar as 36 solicitadas pelo parlamentar.

Agradeceu ao Executivo no atendimento às proposituras dos parlamentares da Casa Legislativa. “É através do Legislativo que se chega às demandas, que se chega a melhoria na qualidade de vida dos nossos irmãos, seja da cidade e do interior. Todos nós vereadores de Parintins que temos a responsabilidade de fazer um grande mandato por nossa gente. Estamos fazendo nessa parceria saudável entre o Legislativo e o Executivo”, concluiu.

Por Clely Ferreira, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI