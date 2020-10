Eleição 2020: Babá Tupinambá comemora buzinaço pelas ruas de Parintins

O trecho da marchinha de Babá Tupinambá, “Somos renovação, unidos somos mais forte e vamos junto meu povo”, resume o que está sendo a campanha política do candidato do PDT em busca de uma vaga na Câmara de Parintins na eleição do dia 15 de novembro. Ao cargo majoritário, Babá Tupinambá apoia a reeleição de Bi Garcia e Tony Medeiros (vice) para Parintins continuar avançando.

Fortalecendo a união, Babá e apoiadores ganharam às ruas de Parintins neste sábado, 17 de outubro, com um buzinaço saindo da conhecida Praça Digital, chamando a atenção da população, exaltando o nome do candidato, para fazer acontecer a partir de janeiro de 2021, em um sentimento de mudança no atual legislativo da Ilha.

“Me sinto muito feliz por mais essa demonstração de apoio com esse buzinaço. Tenho recebido inúmeras mensagens pela minha determinação e por estar fazendo uma campanha limpa, sem precisar denegrir a imagem de ninguém, buscando o apoio do povo. A cada dia nossa campanha cresce e se Deus permitir que eu seja eleito, vou honrar cada voto, lutando junto com o executivo para construir uma Parintins cada vez melhor para todos nós!”, enaltece Babá Tupinambá.

