Eleições municipais 2020: o que é e como calcular o quociente eleitoral para vereador na sua cidade?

Regra foi criada para garantir que todos os votos estejam representados de alguma forma na composição do Legislativo; regra determina quais candidatos conquistarão assentos na Câmara.

No sistema eleitoral brasileiro, o quociente eleitoral é uma regra usada para definir quais candidatos serão eleitos em uma disputa por cargos proporcionais (vereadores, deputados estaduais e distritais e federais). Resumidamente, o quociente é o número de votos que um partido precisa ter para conquistar uma vaga de vereador ou deputado.

Imagine que na sua cidade o quociente eleitoral para vereador seja de 10 mil votos. Agora, suponha que a soma dos votos de legenda (votos no partido) e dos votos de todos os candidatos à Câmara do partido X seja de 30 mil. Neste caso, essa legenda elegerá três vereadores. Entrarão para a Câmara os três candidatos mais votados do partido, mesmo que nenhum deles individualmente tenha atingido os dez mil votos. A intenção por trás da regra do quociente eleitoral é garantir que nenhum voto seja “desperdiçado”. Mesmo o eleitor que votar em um candidato que não conseguiu se eleger estará ajudando a levar para o Poder Legislativo um nome do mesmo partido. E, pelo menos em teoria, este.

