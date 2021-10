Em ano de grandes investimentos na Educação, Bi Garcia anuncia abono salarial para professores

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), anunciou o pagamento de abono salarial aos professores da rede municipal de ensino em reunião realizada com a diretoria do Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Parintins (SINPTEMPIN) na última sexta-feira, dia 29.

Na oportunidade Bi Garcia anunciou que diante de estudos técnicos financeiros, e considerando que já se caminha para o último bimestre do exercício 2021, não há mais dúvidas de que haverá sobras de parcelas dos 70% do FUNDEB, confirmando com isso que, cumprindo o que determina a Lei, o valor da sobra será rateado em forma de abono.

“Todos os profissionais do magistério, em efetivo exercício receberão o abono. O abono está confirmado. Porém, é necessário que o exercício seja encerrado para o anúncio de valores e data para pagamento”, ressaltou o prefeito Bi Garcia.

A boa notícia foi dada aos professores pelo secretário de Educação, Azamor Pessoa, neste sábado, dia 30, durante a festa de comemoração do Dia do Servidor Público na sede do sindicato dos profissionais da educação. “Nós estamos aqui para confirmar que a gestão do prefeito Bi Garcia busca sempre o diálogo. Não há espaço para brigas. Se o abono é um direito legal, então será pago”, disse.

Texto e foto: Secom