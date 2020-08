Em apoio ao esporte, Hemerson Carlos anuncia pré-candidatura a vereador em Parintins

“O esporte e lazer precisam de um apoio maior no legislativo para ajudar o executivo a incentivar cada vez mais as atividades esportivas em Parintins”. Nesse pensamento, o desportista Hemerson Carlos (idealizador da Copa Santa Clara das Empresas), anuncia sua pré candidatura a vereador nas eleições que acontecerá no mês de novembro.

De acordo com Hemerson Carlos, o esporte e o lazer é uma ferramenta importante para obter saúde, trabalhar o social de crianças, jovens e adultos, além de oportunizar a descoberta de talentos para competições nacionais e porque não internacionais, a exemplo do parintinense Pedro Henrique Nunes (lançamento de dardo) descoberto nos Jogos Escolares de Parintins – JEP’s, hoje, conhecido internacionalmente. “Não vamos buscar fomentar só o futebol, mas formalizar por meio de projeto, um calendário anual de competição que atenda todas as modalidades”, afirma o pré-candidato.

Parintinense, casado e pai de três filhos, graduado em enfermagem na faculdade Unopar, Hemerson Carlos é filiado ao Partido Democrático Trabalhista – PDT e apoiará à reeleição do atual prefeito Bi Garcia, por entender que “é o melhor pra Parintins e não podemos cometer o mesmo erro do passado. Nossa cidade estava abandonada e com a volta do Bi Garcia a prefeitura, nossa cidade voltou a se desenvolver e acredito que podemos avançar ainda mais”.

