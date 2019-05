Em Brasília, Bi Garcia viabiliza apoio ao Festival de Parintins

Cumprindo agenda oficial de governo em Brasília na última quinta-feira (09), o prefeito Bi Garcia participou, juntamente com o governador Wilson Lima e os presidentes dos bois Caprichoso e Garantido, de reuniões no comando geral da Aeronáutica e no Ministério da Cidadania para viabilizar apoio na realização da 54ª edição do Festival Folclórico de Parintins.

Durante as reuniões, o prefeito buscou auxílio do Governo Federal na articulação, junto ao setor privado, para a captação de recursos através da Lei Rouanet. Além disso, foi discutida a participação do Cindacta IV no comando de operações aéreas em Parintins durante o período de realização do evento.

No órgão regulamentador da aviação no país, o prefeito Bi Garcia também foi homenageado com a medalha “Asas que protegem o país”. A medalha é entregue a pessoas que são parceiras da Aeronáutica e promovem importantes ações na aeronavegação em todo o Brasil. Mais uma vez, o prefeito é reconhecido pelo trabalho de parceria desenvolvido em suas gestões à frente da Prefeitura Municipal.

“Foram duas reuniões muito positivas não só para o Festival Folclórico de Parintins, mas para o próprio município porque o evento coloca incentivos na economia local, gerando emprego e renda. Essa articulação fortalece ainda mais nossa festa, considerada a maior manifestação folclórica do Brasil”, destaca Bi Garcia.

CINDACTA IV

Na manhã desta sexta-feira (10), o prefeito Bi Garcia teve a confirmação da participação da Aeronáutica na organização do espaço aéreo em Parintins durante o Festival. O Governo Federal destinará aproximadamente 30 militares para o município a fim de controlar os pousos e decolagens de aeronaves de pequeno, médio e grande porte durante a festa.

“Depois da nossa reunião que aconteceu na quinta em Brasília junto ao ministro da Cidadania, Osmar Terra, e também com o comando geral da Aeronáutica, nós conseguimos que a Aeronáutica venha a Parintins, através do CINDACTA IV, fazer novamente a operação de controle do espaço aéreo no Festival de Parintins. São mais ou menos 400 pousos e decolagens”, confirma o prefeito Bi Garcia.

SECOM