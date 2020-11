Em Brasília, Wilson Lima discute projetos para garantir acesso à internet no interior do Amazonas

Governador teve reuniões com vice-presidente da República e ministros das Comunicações e da Ciência e Tecnologia.

O governador Wilson Lima esteve em Brasília, nesta quarta-feira (11/11), para tratar sobre o Programa Norte Conectado, do Governo Federal, que vai ampliar a infraestrutura de telecomunicações na região, beneficiando 13 municípios do Amazonas, em sua primeira fase, com acesso à internet por fibra óptica. A agenda incluiu reuniões com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão; com o ministro das Comunicações, Fábio Faria; e com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.

Lançado no mês de setembro, o Norte Conectado prevê a instalação de cerca de 10 mil quilômetros de cabos de fibra óptica no leito dos rios Negro, Solimões, Madeira, Purus, Juruá e Rio Branco, interligando diretamente 59 municípios da região e beneficiando aproximadamente 9,2 milhões de pessoas.

Segundo Wilson Lima, o Governo Federal também já está trabalhando para integrar as ações do Norte Conectado com o Programa Amazônia Conectada, do Ministério da Defesa, para que a resolutividade da questão da internet na região seja mais abrangente e eficaz.

“Nós já temos um programa que vem sendo tocado há algum tempo, o Amazônia Conectada, que é tocado pelo Ministério da Defesa, mas agora há uma integração com o Ministério das Comunicações, que está desenvolvendo o projeto Norte Conectado em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia. O Amazônia Conectada já chegou ao município de Novo Airão e daqui a 30 dias, aproximadamente, estará no município de Barcelos, e a proposta é que ele vá até São Gabriel da Cachoeira”, disse o governador.

De acordo com ele, o Ministério das Comunicações está comprometido em iniciar, no ano que vem, o estudo de viabilidade para que o Norte Conectado comece a chegar ao Amazonas. Para isso, o governador colocou a Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) à disposição do Governo Federal para auxiliar no que for preciso.

“O Estado veio aqui também se colocar à disposição para que a gente possa fazer a conexão com aqueles municípios e comunidades onde o Governo Federal não vai conseguir chegar”, afirmou.

Conselho da Amazônia – Wilson Lima destacou, ainda, que o vice-presidente Mourão garantiu apoio às iniciativas de ampliação da conectividade no Norte do país, ressaltando que a comunicação é uma das prioridades do governo Bolsonaro e do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

“Nesse processo, o Conselho Nacional da Amazônia faz essa interligação entre esses ministérios porque isso é de interesse não só do estado do Amazonas, mas da Amazônia como um todo. Esse é um processo fundamental de interligação para levar comunicação àqueles municípios que estão distantes”, frisou Wilson Lima.

Benefícios – O Programa Norte Conectado está organizado em seis fases e prevê a implantação de nove infovias na região amazônica, com investimento estimado em R$ 1 bilhão.

A infovia do Médio e Alto Solimões, prevista na fase 1 do programa, terá 1.275 quilômetros e integrará 13 municípios do Amazonas: Tefé, Alvarães, Uarini, Juruá, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Cerca de 358.918 pessoas serão beneficiadas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), a infovia trará impactos positivos para mais de 20 unidades de saúde e 370 escolas do seu entorno, além de reforçar as políticas de segurança nas áreas de fronteira e fortalecer as instituições de ensino e pesquisa dos municípios.

SECOM

FOTOS: Maurílio Rodrigues/Secom