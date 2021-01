Em dia histórico, nova usina de oxigênio de Parintins começa a funcionar

O prefeito Bi Garcia (DEM) ligou oficialmente na tarde desta terça-feira (19), no hospital Jofre Cohen, a segunda usina de oxigênio do município de Parintins. O equipamento chegou no município no último sábado (16), transportado pela Força Aérea Brasileira.

A estrutura, de origem alemã, estava em processo de montagem e agora passa a atender todas as unidades de saúde do município que enfrentam a pandemia da Covid-19.

O secretário de saúde Clerton Florêncio(E) com o prefeito Bi Garcia e o vereador Telo Pinto.

Fruto da emenda do senador Omar Aziz, a nova usina tem capacidade seis vezes maior que a atual e vai abastecer os hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo. “Realizamos mais um sonho para salvar a vida de quem mais precisa. Foram dias de muito trabalho, de dia e à noite. Agora o nosso município conta com duas usinas que juntas vão dar segurança para nossos profissionais de saúde e para nossos pacientes”, disse Bi Garcia.

As duas usinas juntas terão capacidade de produção de 50 metros cúbicos por hora. Com essa capacidade o Município terá condições para abastecer balas de oxigênio de municípios vizinhos.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz