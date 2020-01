Em Itacotiara, Saullo Vianna destaca os avanços com a modernização da AM-010

*”A modernização da AM-010 vai mudar a realidade dos municípios da região do Médio e Baixo Amazonas”, avalia Saullo Vianna*

O deputado Saullo Vianna esteve, nesta segunda-feira (13), em Itacoatiara para acompanhar a assinatura do convênio que vai contemplar a recuperação e modernização da AM-010, estrada que liga Manaus ao município da Região Metropolitana. O valor de R$ 219 milhões é fruto de emenda parlamentar do senador Omar Aziz e será repassado por meio da Caixa Econômica Federal.

Saullo destacou que, desde que foi construída em 1965, a rodovia havia passado apenas por recuperações pontuais. “A AM-10, uma das principais via de acesso da região do Médio Amazonas para a capital, há 55 anos não recebia investimentos dessa natureza para realização de obras de recuperação e modernização ao longo de toda sua extensão. Sem dúvida, um momento muito esperado pela população de Itacoatiara e todos que utilizam a estrada.”

“Além de Itacoatiara, outros municípios serão contemplados com a modernização da AM-10 e dentre eles podemos citar Rio Preto da Eva, Urucurituba, Silves, São Sebastião do Uatumã, Urucará e todas as comunidades rurais que os compõem. Um grande marco para o desenvolvimento econômico, que vai mudar a realidade da região do Médio Amazonas”, completou o deputado.

*Obras*

A modernização AM-010 vai proporcionar a realização de obras preventivas e corretivas do traçado da rodovia, com o objetivo de manter a via em boas condições de uso e trafegabilidade. A melhoria do traçado da pista também vai oferecer melhor infraestrutura para o escoamento da produção regional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e regional dos municípios beneficiados.

Estão previsto serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras de arte, faixas de aceleração e sinalização dos 269 quilômetros da pista, de acordo com as justificativas apresentadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Ainda de acordo com as justificativas, as intervenções em estudo pretendem promover a melhoria na sinalização horizontal e vertical, mudança no traçado em curvas perigosas, recuperação de pontes existentes para viabilizar a interligação segura de áreas alagadiças com a rodovia, bem como readequar a capacidade do pavimento da pista de rolamento para a realidade do tráfego atual, prolongando o tempo de vida útil da rodovia.

Para este ano, também está em licitação um projeto que prevê a sinalização horizontal e vertical do KM 17 ao Km 66, trecho que compreende Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Os recursos são oriundos de um termo de convênio firmado com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM) e a Seinfra, bem como do Tesouro Nacional.

Assessoria Deputado Saullo Vianna