Em jogo emocionante, Corinthians e São Paulo ficam no empate pela Copa Parintins de Futebol

Um jogo com emoção até o final, assim, São Paulo e Corinthians do Aninga empataram em 3 a 3, levando torcedores a reviver bons tempos do futebol parintinense. O jogo foi realizado nesta quinta-feira, 11 de novembro, no estádio Tupy Cantanhede, em partida válida pela Copa Parintins de Futebol.

A equipe do São Paulo chegou a estar vencendo por 3 a 1, mas não aguentou a pressão do Corinthians que fez dois gols, o de empate aos 44 minutos do segundo tempo, com gol de Gabriel Lima, de pênalti. Mesmo com o empate, por ter vencido o Nacional no primeiro jogo, o representante do bairro Paulo Corrêa garantiu classificação à próxima fase da Copa. A segunda vaga da Chave C sairá do confronto entre Nacional x Corinthians marcado para o dia 18 de novembro.

Na outra partida da noite, o São Cristóvão venceu o Flamengo São Vicente por 1 a 0 e deixou a Chave B, em aberto, definindo os classificados após o resultado do jogo entre Estrela do Norte e São Cristóvão, também marcado para o dia 18.

A disputa da Copa Parintins de Futebol é promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto: Kedson Silva/SEMJUV

Foto: SEMJUV