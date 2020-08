Em live, Jender Lobato anuncia medidas de apoio ao Caprichoso para driblar crise financeira

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, realizou na noite de segunda-feira (10), uma live para tratar de medidas de apoio ao bumbá no contexto de pandemia e crise financeira. A transmissão foi feita de forma simultânea, no Facebook e no Instagram, e tratou de assuntos como vakinha virtual, inadimplência, e pagamento de vigias noturnos. Os torcedores participaram de forma direta nos comentários e enviaram dúvidas a respeito do trabalho administrativo do bumbá.

Para os sócios com mensalidades em atraso até dezembro de 2019, Lobato lembrou que ficou acordado, em Assembleia, que o repasse de R$ 60,00 resultaria na quitação dos valores atrasados. Entretanto, por conta da pandemia, muitos torcedores não puderam pagar. “Como nós estamos com a ‘vakinha’ aberta durante este mês de agosto, o sócio poderá pagar esse valor direto na conta virtual, por meio dos boletos, cartão de crédito/débito, Paypal e transferência bancária”, disse.

Para a confirmação do pagamento e da regularização das parcelas é necessário comunicar as diretoras sociais, Adriana Cruz – Parintins (92) 99292-7205, e Rosa Cursino – Manaus (92) 99246-7556. Para os sócios que queiram quitar as mensalidades de 2020 por meio da vakinha virtual, o processo é o mesmo. Lobato assegurou transparência em todo valor arrecado na campanha virtual. “Todo recurso da vakinha será empregado exclusivamente para acordos que serão firmados junto à Justiça do Trabalho”, enfatizou.

Quanto a situação dos vigias noturnos, o presidente anunciou que parte dos profissionais serão pagos com a ajuda de quatro parceiros do bumbá: Deputado Estadual Saullo Viana, ex-presidente do Caprichoso Dodó Carvalho, Moza Amigos e Ala Jovem. Jender agradeceu aos amigos pela ajuda neste momento de pandemia. “Em um contexto difícil como este que estamos vivendo, iniciativas como essa são louváveis. A ideia partiu do deputado Saullo, e se fortaleceu com os demais amigos. Eu só tenho a agradecer, pois vai oferecer um respiro para nossas finanças”, disse.

Assessoria de Imprensa do Boi Caprichoso

Foto:Arleison Cruz – Arquivo/Boi Caprichoso