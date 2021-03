Em Manacapuru, Saullo Vianna destaca ações em benefício dos produtores rurais e famílias em vulnerabilidade social

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) cumpriu agenda, nesta terça-feira (30), em Manacapuru. O parlamentar ressaltou a importância das ações anunciadas pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) por meio do “Agro Amazonas para Semana Santa” para o fortalecimento do setor primário, ao mesmo tempo que vai atender pessoas em vulnerabilidade social da capital e do interior.

Através de repasse de R$ 1 milhão feito para a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), será possível comprar 160 toneladas de pescados a serem doados para famílias em situação de vulnerabilidade social em Manaus e no interior.

A ação conta com parceria entre o Sistema Sepror (Idam, Adaf e ADS), juntamente com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Quem conhece a realidade do interior sabe que ações como essa são importantes. Defendo o fortalecimento do setor primário e entendo que é a saída para o desenvolvimento econômico que essas famílias que moram no interior que precisam e precisam de oportunidade”, frisou Saullo Vianna.

Entregas

Foram entregues no município, 60 mil alevinos para 20 piscicultores, 40 kits da Pesca Artesanal para a Associação Mista da Agricultura Familiar e Pesca do Estado do Amazonas, assim como a entrega da Licença de Operação Ambiental ao Laboratório de Produção de Alevinos Água Viva, e a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Sepror e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

O Termo de Cooperação é um Projeto de Formação Inicial e Continuada (FIC) Rural, que será realizado, em parceria com o Cetam, cujo objetivo é capacitar produtores rurais e demais interessados em atividades inerentes ao setor primário, ensejando a eles o conhecimento necessário ao desenvolvimento e otimização da produção agropecuária e florestal de forma sustentável.

FIC Rural

Serão oferecidos 15 cursos, distribuídos em 63 turmas, que serão realizados em 62 municípios do Estado do Amazonas. A meta é capacitar aproximadamente 1.500 pessoas, com investimento de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil da Sepror e R$ 500 mil do Cetam, com a possibilidade de um aditivo para realização de mais um ano de projeto.

