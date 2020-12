Em Manaus, Parintins estreia com vitória na Copa dos Rios de Futebol Máster

Com gols dos jogadores Adson Torpedo e Adriano Paraná, Parintins venceu os representantes de Uarini por 2 a 1, e iniciou a disputa da Copa dos Rios de Futebol Máster com vitória. Organizado pela Federação Amazonense de futebol – FAF, o jogo aconteceu nesta segunda-feira (01/12) no estádio Esmael Benígno o estádio da ‘Colina’.

Sem acesso para torcedores devido a pandemia, a vitória foi compartilhada pelos jogadores por meio das suas páginas no facebook. Com apoio da Prefeitura de Parintins, o elenco da Ilha Tupinambarana busca o bicampeonato da competição de seleções e retorna a campo nesta quinta feira (03/12), com partida marcada para às 08h15min, encarando a seleção de Tabatinga.

Da Redação JI

Foto: Divulgação Facebook