Em Maués no Am, fiéis e devotos do Município celebram as festividades do Divino Espírito Santo

Com o Tema Divino Espírito Santos – fonte e guia da Igreja em Missão, neste sábado (1º) começou as Festividades em honra ao Espírito Santo celebrada pela Comunidade Paroquial do Município de Maués, 267 km da grande Manaus, considerada uma das maiores manifestações religiosas do interior do Amazonas.

O evento iniciou com o círio fluvial acompanhada por embarcações de grande, médio e pequeno porte que conduziram a Coroa Imperial do Divino que foi trazida da Europa em 1919, uma relíquia da Igreja Católica da Terra do Guaraná. Segundo o pároco do Município, Padre Marcílio Moutinho serão nove dias de celebrações religiosas (1º a 9 de junho deste ano), com romarias, missas, novenas, além da programação social que vai ocorrer na praça da matriz da cidade, onde foi montado um palco para as apresentações musicais e culturais.

Fotos: Alcinei Pimentel – Folha de Maués – Am.

