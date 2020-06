Em meio à pandemia, Câmara realiza pagamento de metade do 13º e entrega de relatórios ao Tribunal de Contas

Com o avanço do coronavírus, a Câmara Municipal de Parintins mantém suas atividades de forma remota e segue cumprindo seu cronograma de ações. Neste mês de junho, é realizado o pagamento de metade do 13º salário a seus servidores efetivos e comissionados. Dentro de prazo estabelecido e em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Casa Legislativa também enviou relatórios ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Os documentos encaminhados ao TCE-AM são relativos a execuções financeiras do Poder Legislativo no 1º Quadrimestre de 2020. Seguindo os princípios de clareza e responsabilidade da Mesa Diretora do segundo biênio da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Parintins, gerida pelo vereador-presidente Telo Pinto (PSDB), os dados do relatório já se encontram publicados no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios.

No sentido de valorizar os Servidores da Casa Legislativa e possibilitar o enfrentamento da situação econômica adversa durante a pandemia da Covid-19, a Câmara realiza, neste mês de junho, o pagamento de metade do 13º salário. Desta forma, com o pagamento em dia, mais de R$ 76 mil são injetados na economia do município de Parintins. O pagamento da segunda metade está marcado para o mês de dezembro.

Assessoria de Imprensa da CMP

Postado por Carlos Frazão/JI