Em nota pública, presidente da Coopmoto pede apoio dos parintinenses para detectar irregularidades na classe

Em nota divulgada nesta quinta-feira (23), o presidente da Cooperativa dos Mototaxistas de Parintins (Coopmoto), Babá Tupinambá veio a público pedir o apoio da população para que denunciem irregularidades de filiados na prestação dos seus serviços na cidade.

Não uso de máscara facial de proteção e apresentação de sintoma de consumo de bebida alcoólica no exercício de seus trabalhos diários, são irregularidades que a população pode denunciar via mensagem para o whatsApp (99160-1181) ou no escritório da Coopmoto, localizado nas proximidades da praça Eduardo Ribeiro (Praça Digital). Para fazer a denúncia o cidadão tem que apresentar o número e o nome do mototaxista que aparece no colete.

Veja a nota

Utilidade Pública

Babá Tupinambá – Presidente da Coopmoto

Da Redação JI