Em parceria com grupo Samel, Parintins recebe cinco respiradores BIPAP para hospital Jofre Cohen

Em uma parceria com o grupo Samel, a Prefeitura de Parintins recebeu, por meio de empréstimo, cinco respiradores BIPAP para utilização no hospital Jofre Cohen, unidade referência para Covid-19 no município. O equipamento é utilizado no processo de ventilação não invasiva.

A parceria com a Samel completa seis meses em fevereiro e os resultados com a utilização do protocolo são satisfatórios, com cerca de 400 altas médicas.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a utilização dos respiradores BIPAP se faz bastante eficaz no tratamento contra Covid-19, na medida em que há escassez deste material em nível internacional. “São equipamentos hoje muito difíceis de serem encontrados por conta do avanço da pandemia e a alta procura no mercado nacional e internacional. Fico bastante feliz por essa parceria com a Samel e receber esses equipamentos tão importantes para salvar vidas aqui no município de Parintins”, ressaltou o prefeito.

As fisioterapeutas do grupo Samel, Thayanne Oliveira e Dayana Gomes, que estão diariamente no Hospital Jofre Cohen, avaliaram como importante a chegada dos respiradores em Parintins. Thayanne explicou que o respirador BIPAP estimula o pulmão do paciente com Covid, o que propicia diminuição tempo do paciente no ambiente hospitalar e diminuindo a possibilidade de intubação. “Aqui em Parintins nós já iremos fazer seis meses com o protocolo da Samel, somando forças com o município junto com a equipe multiprofissional do hospital”, destacou.

Secom

Foto: Márcio Costa