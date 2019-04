Em parceria com o CETAM, Prefeitura promove curso de informática no Macurany

Numa parceria firmada com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), a Prefeitura de Parintins deu início nesta terça-feira (23) aos cursos de informática básica e avançada na Escola Municipal Santa Luzia, localizada na comunidade suburbana do Macurany.

Na aula inaugural, o prefeito em exercício Tony Medeiros destacou o investimento feito pelo governo do prefeito Bi Garcia na região com a construção da nova escola Santa Luzia. Medeiros enfatizou que os cursos são frutos de um compromisso firmado por Bi Garcia com os alunos na inauguração do educandário em dezembro de 2018. “Isso é só o começo de muitos outros cursos que virão para a capacitação das pessoas que moram na comunidade do Macurany”, garantiu Tony Medeiros.

No seu discurso, a coordenadora do CETAM em Parintins, Francy Lima, agradeceu todo o apoio dado pela Prefeitura de Parintins ao órgão e enfatizou a importância do oferecimento da qualificação no Macurany. “O CETAM tem a preocupação de trazer a melhor qualidade do ensino. É uma grande alegria proporcionar os cursos no Macurany porque os alunos não vão precisar mais ir à cidade para buscar qualificação”, finalizou.

Além de atender os alunos da Escola Municipal Santa Luzia com formação em informática básica e avançada, a Prefeitura de Parintins ampliará o projeto oferecendo cursos para o público adulto da comunidade.

SECOM/foto: Pitter Freitas