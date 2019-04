Em parceria, Prefeitura de Parintins e Sejel promevem Clínica de Atualização Desportiva

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Com total apoio da Prefeitura de Parintins através da Semjuv, o Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Ctara) da Sejel realizada de 01 a 03 de maio na cidade, uma Clínica de atualização desportiva. A Sejel também implantará na Ilha Tupinambarana um Centro de Treinamento de Voleibol para fortalecer a modalidade no município.

De acordo com a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes, são três dias de capacitação com aulas práticas e teóricas ministrada por professores e árbitos da Sejel, abordando as modalidades: voleibol (quadra, areia e indoor), futebol de campo, futsal, atividades de lazer e recreação para comunidade.

A Clínica tem como público-alvo profissionais e acadêmicos de Educação Física, atletas, administradores, dirigentes, técnicos e pessoas ligadas à área do esporte com inscrições na segunda e terça-feira (30/04) no ginásio Elias Assayag nos horários de 8h às 12h e de 14h às 18h.

Mais informações é só se dirigir a Semjuv (localizada na avenida Nações Unidas ao lado da Biblioteca Tonzinho Saunier) e ao ginásio Elias Assayag.