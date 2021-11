Em Parintins, FUnATI realiza curso de Atenção Humanizada e Acolhimento em unidades de Saúde

A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins, nos dias 10 a 13 de novembro, realizará o curso de capacitação Atenção Humanizada e Acolhimento em Unidades de Saúde em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O Curso é destinado aos profissionais da área da saúde que atuam no atendimento à pessoa idosa no município.

A capacitação terá duração de 20h e será realizada no Centro do Idoso “Pastor Lessa”, em Parintins. Na oportunidade os profissionais da FUnATI, todos especializados em Gerontologia e Saúde do idoso, abordarão a Política Nacional de Humanização (PNH), preconizada pelo Ministério da saúde, que busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) com ênfase no acolhimento e humanização; além de apresentar as políticas públicas voltadas à pessoa idosa, bem como o contexto epidemiológico do envelhecimento no Brasil e, também, discutir e construir o papel dos profissionais e da saúde para o cuidado humanizado e atenção à pessoa idosa.

Também ocorrerão oficinas de técnicas de trabalho para orientadores sociais, que atuam com grupos de idosos, e demais técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Secretaria Municipal de Assistência Social de Parintins (Semasth), que darão continuidade ao trabalho já desenvolvido pela Semasth.

Segundo o reitor da FUnATI, o médico Euler Ribeiro, o Governo do Estado, por meio da FUnATI, iniciou suas atividades em Parintins no mês de agosto deste ano e, desde lá, vem oferecendo capacitações voltadas para o preparo do envelhecimento.

“O objetivo é alcançar todo o interior do estado para oferecermos um envelhecimento saudável para a população amazonense. Em Parintins, já havia um trabalho em andamento e a nossa parceria já está sendo bem aproveitada para atender ao público da terceira idade”, afirmou Euler Ribeiro.

