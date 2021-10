Em Parintins, Funcional Guerreiras Fitness comemora aniversário com Aulão Especial de Dança

Com mais de quatro horas de muita dança com ritmos variados e alegria. Assim, o Funcional Guerreiras Fitness localizado no Conjunto João Novo, promete comemorar no próximo sábado, 02 de outubro, seu aniversário de quatro anos de funcionamento na cidade de Parintins. Fundado em 2017, segundo a proprietária Itamara Guerreira, o espaço “objetiva levar a dança como modalidade de esporte para o melhor desempenho da atividade física e mental de todos, ajudando mulheres à melhorar a saúde e alto estima através da dança e exercícios físicos”.

Itamara Guerreira que também é instrutora funcional, informa que o evento festivo tem uma programação especial iniciando às 17h, com entrada liberada na quadra do Conjunto João Novo, com a participação de instrutores locais: Marden Rodrigues, Denner Parintins, Railson Santos, Ananda Fernades e, de Manaus: Misael Gibbs e Maria Luane Souza, além do CDC Caprichoso, Bailado Parintintin (Garantido), dos alunos e professores Ulisses Góes e Jaqueline Teixeira do projeto Ginasticando da Prefeitura de Parintins.

Histórico

A iniciativa começou no mês de março de 2017, na Praça dos Bois divulgando nosso trabalho com funcional. Depois de uma parceria, começamos na Academia de Jiu-Jitsu do mestre João Lúcio no Conjunto Macurany com Dança e Funcional. Lotação na academia nos levou para o nosso Espaço no Conjunto João Novo em meados de setembro do mesmo mês (2017), com várias modalidades somente para mulheres, com a finalidade de “ajudá-las a ter uma vida saudável, melhorar a auto estima sempre colocando a Dança como uma modalidade de exercício para melhoria da saúde, incentivando sempre a começar a prática de atividades físicas promovendo o bem estar através da música e de movimentos aeróbicos melhorando o desempenho corporal , espiritual e mental”, reforça a proprietária.

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação