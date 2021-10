Em Parintins, Governo do Amazonas instala unidade do Idam na Agrovila de Caburi

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam) instalou, na terça-feira (12/10), uma unidade de atendimento ao produtor rural na Agrovila de Caburi, zona rural de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). Com mais essa estrutura, o Idam agora dispõe de 68 unidades locais distribuídas nos 62 municípios do estado.

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, o Governo do Amazonas está trabalhando para aproximar cada vez mais o micro e pequeno produtor das políticas públicas de desenvolvimento rural.

“O governador Wilson Lima está resgatando, através do Idam, um débito dos governos anteriores com os produtores rurais parintinenses. A estratégia do Idam é se aproximar ao máximo dos produtores rurais, treiná-los para gestão dos seus agronegócios e fomentar a produção com crédito rural, sementes, insumos, mecanização agrícola e apoio à comercialização”, pontuou Valdenor.

Na localidade, os serviços realizados pelo Idam irão atender cerca de 3 mil famílias rurais que trabalham, principalmente, com a agricultura familiar (mandioca, guaraná, abacaxi e açaí) e atividades de pesca, piscicultura e pecuária.

A região do Caburi envolve 10 comunidades rurais, sendo São Francisco do Palhau, São Tomé/Vila Nogueira, Santa Terezinha, São Sebastião, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Sagrado Coração de Jesus e Lago da Esperança.

A nova unidade também irá apoiar produtores de localidades próximas, como Monte Sinai e Mocambo.

