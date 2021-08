Em Parintins, Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 1,2 milhão em crédito rural

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), já investiu, de janeiro a julho deste ano, mais de R$ 1,2 milhão em financiamentos para o setor primário do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). Os financiamentos beneficiaram mais de 70 famílias rurais das comunidades Mocambo do Arari, Rio Uaicurapá, Rio Mamuru e Projeto de Assentamento Vila Amazônia.

Entre as atividades do setor primário que receberam investimentos estão a avicultura caipira, piscicultura, pesca e cultivos de mandioca e melancia. Os recursos também foram investidos na aquisição de máquinas e equipamentos como multicultivador, motor de popa, casa de farinha, botes de alumínio e motor de luz.

De acordo com o gerente do Idam em Parintins, Rickson da Cruz Valente, até o momento, a unidade local elaborou 80 projetos de crédito rural, tendo sido aprovados 74, com o valor total financiado de R$ 1,274 milhão.

“Os financiamentos atenderam várias regiões do município, e a meta é alcançar R$ 2 milhões até o final do prazo de aplicação do crédito emergencial. Essa é uma ação fundamental para ajudar os produtores que tiveram prejuízos em virtude da cheia dos rios e minimizar os impactos da pandemia de Covid-19”, disse Rickson Valente.

