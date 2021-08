Em Parintins, Governo do Amazonas reforça assistência social com novas ações

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), continua trabalhando para minimizar os impactos socioeconômicos causados pela pandemia da Covid-19 no interior do estado. Na sexta-feira (31/07), a população de Parintins recebeu uma série de ações que reforçaram a assistência social no município.

No Bumbódromo, foi iniciada a entrega dos cartões do Auxílio Estadual para os tricicleiros parintinenses. São 180 profissionais beneficiados com o auxílio de R$ 600 reais, divididos em três parcelas de R$ 200. A categoria, que representa um dos principais meios de transporte da ilha, especialmente durante do Festival de Parintins, foi afetada diretamente pela pandemia.

“O cartão é como uma mão amiga do governo para minimizar os impactos da pandemia na vida dessas famílias. A Covid afetou diretamente esse segmento, principalmente por conta do cancelamento do Festival de Parintins, que sempre trouxe muitos turistas ao município”, disse a titular da Seas, Alessandra Campêlo, para os profissionais da Associação dos Tricicleiros de Parintins e da Associação dos Tricicleiros Turísticos do Porto de Parintins, presentes na abertura da ação.

Kits de higiene – Também na sexta-feira, as garis de Parintins receberam kits de higiene. Ao todo, foram 100 kits com produtos como papel higiênico, sabonete, creme dental e absorventes higiênicos. A iniciativa visava reconhecer o trabalho e garantir a dignidade das trabalhadoras.

“Fico feliz de saber que esse governo se preocupa com as mulheres, com seus direitos e necessidades. Esse kit é uma forma de reconhecer e agradecer pelo trabalho dessas profissionais, que acordam antes de muitos de nós, todos dias, para garantir que a cidade esteja limpa”, declarou a titular da Seas.

Uma das garis que recebeu o kit, Dilma Pereira da Silva, agradeceu pela atenção que o governo tem dado ao interior, em especial para aqueles em situação de vulnerabilidade social.

“Só tenho a agradecer por essa ajuda. Quando alguém nos olha com carinho e cuidado, é diferente. Nós, parintinenses, agradecemos pela atenção, pela sensibilidade que temos recebido”, disse.

Cestas Básicas – A agenda em Parintins foi finalizada no Centro do Idoso Pastor Lessa, onde as famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz receberam cestas básicas.

O Criança Feliz é um programa federal executado em parceria com o Governo do Estado, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

O programa tem como público prioritário: gestantes; crianças de até 3 anos e suas famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; crianças de até 6 anos e suas famílias cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC); e crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e suas famílias.

Ao todo, a Seas destinou 200 kits compostos por alimentos como leite em pó, macarrão, arroz e feijão, fundamentais para garantir a segurança alimentar principalmente das crianças.

“Estamos passando por uma pandemia, que abriu nossos olhos para as dificuldades que pessoas em situação de vulnerabilidade passam, todos os dias. Essas cestas vão amenizar o sofrimento dessas famílias, garantir a dignidade e a segurança alimentar deles”, finalizou a secretária.

