Em Parintins, Governo do Estado apresenta projeto Idoso Empreendedor e realiza ações de conscientização

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), apresentou nesta segunda-feira (23/08), em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), o projeto Idoso Empreendedor, que oferece microcrédito para pessoas com idade igual ou acima dos 60 anos, de baixa renda. A solenidade contou com a presença do prefeito em exercício de Parintins, Matheus Assayag.

Com recursos que vão de R$ 5 mil, na capital (sem avalista), até R$ 8 mil, no interior do estado (com avalista), o projeto é uma oportunidade para os idosos ampliarem ou até iniciarem o próprio negócio.

Em dois meses, o programa que conta com parceria da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e é coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi) vinculada à Sejusc, já cadastrou 150 pessoas. Além de Parintins, o projeto já foi levado aos municípios de Autazes, Urucurituba e Caapiranga, assim como para a Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Rural de Manaus.

Compromisso – Para a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, o lançamento do projeto reforça o compromisso do governador Wilson Lima para com a população idosa.

“Temos uma grande rede que trabalha para cumprir com as determinações do governador Wilson Lima e esta iniciativa enriquece ainda mais as ações, pois além de fomentar a economia, resgata a autoestima e melhora a qualidade de vida dos idosos. Paralelamente a isso, realizamos atividades e programas que reforçam os direitos desta parcela da população”, disse Mirtes.

De acordo com a secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc, Luciana Andrade, o projeto Idoso Empreendedor apesar de ter sido apresentado recentemente, já tem uma boa aceitação e procura.

“Devido Parintins possuir mais de mil e trezentos idosos cadastrados no grupo dos idosos, é fundamental essa abordagem e atendimento durante esses dias. Em conversa com os representantes dos grupos, foi possível perceber uma boa aceitação, pois o projeto, não só promove a inclusão aos idosos do município, bem como promove a economia local”, destacou a secretária.

Atividades – Ainda durante o dia, foram realizadas duas ações de conscientização e fiscalização sobre o atendimento preferencial da pessoa idosa nas agências bancárias do município e o direito à gratuidade e meia passagem no transporte hidroviário.

A iniciativa contou com a presença de alguns representantes da rede de proteção, como o Conselho Estadual do Idoso (CEI) e Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em conjunto com o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Conselho Municipal do Idoso (CMI). Importante ressaltar que as atividades de orientação seguem nesta semana.

Idoso empreendedor – Para solicitar o recurso financeiro do Idoso Empreendedor, é necessário acessar o site da Afeam (www.afeam.am.gov.br) e clicar no campo “Crédito Emergencial 2021”. Após isso, basta seguir o passo a passo disponível no site, com envio da documentação solicitada pela Agência.

Após a inscrição no programa, a Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa realizará visitas e entrevistas com os idosos. Em seguida encaminhará a declaração da secretaria informando se o solicitante atende os requisitos sociais para a participação no programa.

Na capital o idoso deve se dirigir até o Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoas Idosa (CIPDI), para realizar um cadastro e obtenção da declaração de encaminhamento para o projeto, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, na Rua do Comércio, Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus, ou entrar em contato pelo telefone 98484-1746.

SECOM

FOTOS: Divulgação/Sejusc

Informações para a imprensa: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania: Eduardo Asfora (99161-4456) e Alexandre Pequeno (98264-7579).

Publicado por Carlos Frazão/JI