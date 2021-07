Em Parintins, Idam realiza entrega de produtos regionais da agricultura familiar

Com o objetivo de reforçar a segurança alimentar dos agricultores familiares no período de pandemia e enchente, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em parceria Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), realizou a entrega de mais de 1,3 tonelada de produtos regionais da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/Sepror), Ação Solidária e Emergencial da ADS.

De acordo com o gerente do Idam em Parintins, Rickson da Cruz, a ação acontece semanalmente e já ajudou mais de 400 famílias no município, entre agricultores, associações de bairros carentes, hospitais, casa de recuperação, pelotão mirim e entre outros.

Nesta segunda-feira (05/07), foram entregues na Associação dos Moradores do Bairro de Itauna, 500 kg de polpas de frutas de cupuaçu, taperebá, goiaba, caldo de cana e açaí.

A associação também foi contemplada com 500 kg de peixes regionais, como jaraqui e tambaqui, curimatã e matrinxã. “Através do programa emergencial do estado do Amazonas, a associação doará os produtos a famílias em vulnerabilidade social do município”, informou o gerente.

Também foram entregues 200 kg de polpa de frutas e 150 kg de produtos regionais oriundos da agricultura familiar para a policlínica Padre Vitório, em Parintins. “Os produtos doados foram banana pacovã e prata, farinha de mandioca, macaxeira, jerimum e hortaliças. A ação beneficiará as famílias assistidas nos programas de tratamento da tuberculose, hanseníase, HIV e outros”, disse Rickson da Cruz.

Postado por Carlos Frazão/JI