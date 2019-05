Em Parintins, mães garis recebem atendimentos de saúde e beleza

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Parintins promoveu na quinta-feira (09) uma série de atividades voltadas para as mães que trabalham no setor de limpeza da cidade, as garis.

Ação foi realizada na Unidade Básica de Sáude Valdir Viana, na Baixa de São José, com o objetivo de cuidar da saúde e da autoestima das colaboradoras.

De acordo com a diretora da UBS, Vanessa Souza, foram disponibilizados atendimentos com médicos clínicos gerais, dermatologistas, odontólogos, fonoaudiólogo, procedimentos de enfermagem, além de vacinação, testes rápidos, cortes de cabelo e sobrancelhas. “Na verdade, a preocupação do Prefeito Bi Garcia é sempre ofertar um atendimento de qualidade, e hoje essas mães estão tendo essa ação toda especial”, completou.

“Eu estava precisando e aproveitei esse dia. Fui ao médico, ao dentista e fiz o teste rápido. Não é a primeira vez que o prefeito faz isso. Não é só com a gente, mas com os outros também. Ele sempre ajuda a gente e vai ajudar muito mais”, disse a gari Gracila Marinho.



Mais de 60 colaboradoras participaram da ação, recebendo dicas de exercícios físicos, lanches e concorrendo a brindes. Ano passado a ação foi realizada no Senac.

