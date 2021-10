Em Parintins, mais de 400 moradores do Zé Açu recebem atendimentos especializados de saúde

Mais de 400 moradores da região do Zé Açu, na zona rural de Parintins, receberam atendimentos com médicos generalistas e especializados nesta sexta feira (22). Os comunitários puderem ser atendidos com médico urologista, dermatologista, ginecologista, endocrinologista, além de psicólogos, odontólogo, nutricionistas, fisioterapeuta, procedimentos de enfermagem e testes rápidos. A ação ocorreu na comunidade Bom Socorro.

A ação é promovida pela Prefeitura de Parintins com o objetivo de facilitar o acesso da população da zona rural a cuidados de saúde. “A Prefeitura trouxe os médicos até a comunidade para justamente facilitar o acesso das famílias. Aqui, eles são atendidos com os médicos especialistas, recebem toda orientação, medicamentos e são acompanhados pelas esquipes das UBS da localidade”, explicou a coordenadora da Saúde Rural de Parintins, Elize Farias.

Entre as famílias atendidas está a da agricultora Maria do Carmo Paiva. Ela e o marido Herculano Reis procuraram o atendimento do médico endocrinologista. “Isso para mim, para o meu esposo, para minha família foi muito importante porque fomos bem atendidos, o médico nos ajudou. Agora vamos pegar o remédio e ir para casa. Eu moro aqui pertinho até isso é bom, é melhor do que ter que ir até a cidade, né?”, disse.

Todo planejamento e execução são realizados pela Secretária de Saúde de Parintins, que, além desse trabalho, mantém frentes de atendimento nas UBS da cidade e na zona rural com a UBS fluvial Lígia Loyola.

Secom

Fotos: Pitter Freitas