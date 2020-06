Em Parintins, Polícia Civil prende mulher envolvida em roubo de cerca de R$ 5 mil

O crime ocorreu em um sítio, no município de Rio Preto da Eva

No início da tarde desta sexta-feira (26/06), por volta das 12h30, policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta da capital), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação da delegada Alessandra Trigueiro, titular da unidade policial, prenderam, em cumprimento a mandado, Vanessa Garcia de Souza, 29, pela participação no roubo de cerca de R$ 5 mil (em espécie), dois aparelhos celulares e um relógio da marca Thommy.

Conforme a delegada Alessandra, a ação criminosa ocorreu no dia dois de dezembro de 2019, em um sítio localizado no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus). Na ocasião, Vanessa alugou um veículo modelo Citroen C4, que foi utilizado no crime. Ela, juntamente com os outros comparsas, que já estão sendo investigados pela polícia, invadiu o sítio para efetuar o roubo.

Segundo a delegada, o alvo da ação criminosa seria um aparelho de som, avaliado em cerca de R$ 35 mil. “Ao chegarem ao local e anunciarem o roubo, um dos familiares que estava na casa acionou por telefone uma guarnição da Polícia Militar (PM), que se deslocou ao endereço. O grupo criminoso não conseguiu roubar o aparelho de som, porém, levou cerca de R$ 5 mil em espécie, dois aparelhos celulares e um relógio da marca Thommy. E em seguida, evadiu-se por uma área de mata, deixando o veículo para trás”, detalhou Trigueiro.

A delegada informou que os policiais de Rio Preto da Eva comunicaram à Delegacia Interativa de Polícia de Parintins que Vanessa estaria morando e trabalhando no município. Por meio das redes sociais, ela foi localizada, nesta sexta-feira, no bairro Itaúna, na cidade.

A ordem judicial em nome dela foi expedida no dia 28 de dezembro de 2019, pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva da Vara Única de Rio Preto da Eva.

Procedimentos – Vanessa foi indiciada por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ela irá permanecer custodiada na carceragem da DIP de Parintins à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação / PC-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM): Lana Honorato (99317-9840, 99962-2358 corporativo, 3214-2250 e 3214-2262).

Postado por Carlos Frazão/JI