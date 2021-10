Em Parintins, Polícia Militar detém dois jovens por tráfico de drogas

Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam, no domingo (24/10), dois jovens, de 19 e 20 anos, por tráfico de drogas, no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A equipe policial da viatura 9079 recebeu, por volta das 11h, informações do Centro de Operações referentes a comércio de entorpecentes que estaria ocorrendo no bairro Palmares. Chegando ao local, os policiais abordaram dois indivíduos em atitude suspeita. Na revista pessoal, foram apreendidas com eles 36 porções de substância com aspecto de oxi.

Diante dos fatos e do material ilícito, os jovens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins.

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

FOTO: Divulgação/PMAM

