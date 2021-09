Em Parintins, Polícia Militar prende mulher com entorpecentes

Na manhã desta quarta-feira (22/09), policiais militares do Grupamento Canil Tupinambarana, do 11° Batalhão de Polícia (BPM), prenderam uma mulher, de 26 anos, por tráfico de drogas, no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com o 11° BPM, a equipe recebeu denúncia de que a substância ilícita estava em uma embarcação. Durante abordagem e buscas, a cadela Ayra localizou um volume contendo três pacotes com substâncias entorpecentes com característica de pasta base e maconha. A suspeita pelo transporte foi conduzida à delegacia.

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Foto: Divulgação/PMAM

Publicado por Carlos Frazão/JI