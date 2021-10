Em Parintins, primeira Trilha Outubro Rosa reúne mais de 150 participantes no Parananema

Dentro da programação do Outubro Rosa, a Prefeitura de Parintins promoveu neste sábado (23) uma trilha esportiva de seis quilômetros na região do Parananema, com o objetivo de chamar atenção de desportistas e da população em geral para os cuidados com o câncer de mama e colo uterino. O evento contou com a participação de mais de 150 pessoas, entre homens e mulheres.

Com largada às 6h30 do portal de Parintins, a primeira trilha esportiva Outubro Rosa, realizada através da Secretaria de Saúde do município, contou com a parceria do Centro de treinamento Arena Melo, grupo Parintins Runners e com o apoio do Corpo de Bombeiros.

“A trilha foi um sucesso. Muitos reconheceram a importância da atividade física e quanto essa trilha traz uma mensagem bonita e importante para a campanha que é cada um conhecer o seu limite, trabalhar o corpo e a mente, assim como as pacientes e usuárias precisam ter esse apoio. Mas o trabalho continua, é importante quem ainda não fez seu exame preventivo do colo do útero, o exame de mamografia que procure a UBS mais próxima”, afirma a coordenadora da Saúde da Mulher, enfermeira Patrízia Farias.

Um dos participantes, o Atleta Aldo Oliveira, destaca a importância do evento que incentiva a prática esportiva na cidade. “Satisfeito, muito gratificante ver a população, principalmente as mulheres que abraçaram a ideia da prática do esporte e principalmente da prevenção do câncer de mama e de útero”, avalia.

