Em Parintins, Saullo Vianna destaca investimentos e melhorias para o município

O deputado Saullo Vianna (PTB) retomou, nesta sexta-feira (14), agenda de viagens ao interior. No município de Parintins, o parlamentar cumpriu programação intensa com inaugurações e entregas de obras na sede e na zona rural.

Na comitiva também estavam presentes o senador Omar Aziz, o deputado Marcelo Ramos, o prefeito de Parintins, Bi Garcia dentre outras autoridades. Pela parte da manhã, Saullo visitou as obras do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), da inauguração do Mercado Municipal Zezito Assayag e do Ginásio Poliesportivo e Cultural do Palmares “Seo Jovem”.

“Muito feliz de participar e ver o trabalho que tá sendo feito aqui em Parintins, cidade que faz parte da minha história e da história minha família. Com certeza, investimentos que vão trazer geração de renda, emprego, oportunidades e desenvolvimento que é o que toda cidade do interior precisa”, disse.

Saullo participou também da entrega de caminhões, máquinas e equipamentos para produtores locais, viu de perto o trabalho de recapeamento asfáltico que está sendo feito no bairro Emílio Moreira e da reinauguração do Complexo de Esporte e Lazer Benedito Azedo, em homenagem ao advogado, jornalista e ex-prefeito parintinense que faleceu há pouco tempo.

Pela parte da tarde, a comitiva seguiu de lancha para a comunidade São Sebastião do Jará, há uma hora e meia da sede de Parintins, onde foi entregue escola municipal que leva o mesmo nome da comunidade. “Meu mandato está à disposição para trabalhar por políticas públicas que beneficiem não somente Parintins, como todo o Amazonas”, frisou Saullo.

